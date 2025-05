Curso para examinadores de trânsito tem mais de 400 vagas abertas em Minas

Um novo programa de formação de examinadores de trânsito foi lançado nesta segunda-feira (19/5). Com foco em didática e segurança do processo, o objetivo da iniciativa é capacitar e desenvolver profissionais para atuação nas bancas examinadoras dos processos de habilitação de condutores de veículos automotores no estado. As inscrições começam nesta terça-feira (20/5).

O curso será ofertado pela Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG) em parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro (FJP), e prevê até 420 vagas. Do total, 400 são para servidores efetivos da carreira de Professor de Educação Básica em exercício nas Superintendências Regionais de Ensino – Metropolitanas A, B e C. O restante será exclusivo para servidores das unidades administrativas da CET-MG.

O prazo para se inscrever vai até 5 de junho, e o processo deve ser feito por meio do Sistema Acadêmico da Escola de Governo.

A lista dos servidores que tiverem as inscrições efetivadas será divulgada no site www.transito.mg.gov.br. A iniciativa irá formar cadastro de reserva e renovar o quadro atual de examinadores de trânsito.

O curso tem 220 horas-aula, e inclui conteúdos teóricos e práticos, além de uma avaliação psicológica para fins pedagógicos. Com essa estrutura, a capacitação busca assegurar que os examinadores de trânsito formados desenvolvam competências essenciais para o exercício de suas funções nos processos de habilitação, renovação, reabilitação e controle do condutor.