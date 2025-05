Avenida de BH tem trânsito alterado a partir desta segunda (19)

A Avenida Barbacena, entre as ruas Martim de Carvalho e Alvarenga Peixoto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, terá a circulação nas pistas de retorno alterada a partir desta segunda-feira (19).

De acordo com a BHTrans, a medida faz parte de um teste operacional, comum em vias menos movimentadas, que pretende avaliar a preferência de trânsito para maior circulação de veículos, além de parada obrigatória para o baixo fluxo da avenida no trecho.

Haverá inversão de circulação no retorno próximo à Rua Alvarenga Peixoto, priorizando a fluidez do maior volume da via, e da Rua Dias Adorno com acesso à Rua Mato Grosso. Também será avaliado o retorno próximo à Rua Martim de Carvalho, que vai operar em mão dupla para facilitar a acessibilidade de moradores.

O transporte coletivo não sofrerá impacto e agentes de trânsito estarão no local. Segundo a BHTrans, o teste é feito ao longo do dia e pode durar mais dias, para observar se o impacto de um dia é melhor ou não no dia seguinte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O órgão municipal informa, ainda, que antes de mudar algo, é preciso realizar testes nas vias, além de receber opiniões da população.