Briga em bar termina com tentativa de homicídio com facão no interior de MG

Um homem, de 42 anos, sofreu uma tentativa de homicídio com um ataque de facão em um bar, na tarde desse domingo (18/5). Um outro cliente, de 45, também foi ameaçado, e o autor foi preso. O caso aconteceu no povoado Moreira, na zona rural de Alvinópolis, na região Central de Minas Gerais.

A Polícia Militar foi acionada quando um cliente do bar foi ameaçado pelo autor e testemunhou o ataque ao outro homem, atingido no pescoço numa briga. Conforme o boletim de ocorrência, o autor, de 47 anos, empunhou o facão dizendo que iria matá-lo, e o homem conseguiu fugir. Neste momento, o autor desferiu o golpe contra outro cliente do bar e ficouno local.

Os policiais encontraram o autor sentado e bebendo em uma das mesas do estabelecimento. Segundo os registros, o homem prontamente se identificou ao ver os policiais e confessou que atacou a vítima porque já tinha sofrido agressões antes e queria “resolver a situação de vez”. Próximo dele estava o facão utilizado no crime, ainda com marcas de sangue.

O homem ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes com um corte extenso no pescoço. Ele estava agitado, com sintomas de embriaguez, e recebeu uma sutura no local.

Posteriormente, devido à gravidade do ferimento, foi levado ao Hospital Arnaldo Gavazza, em Ponte Nova. Não há informações sobre seu estado de saúde atual.

Ainda conforme a PM, a vítima de ameaça foi ao quartel mais próximo solicitar apoio e pediu que a esposa acionasse o Samu. Conforme os registros, a briga teria começado em razão de extrema embriaguez do autor, que estava “agitado e agressivo”.

O autor foi levado à UPA com hematomas e, posteriormente, à delegacia de plantão, juntamente da vítima de ameaça. O facão foi apreendido e o caso segue com a Polícia Civil.