Emboscada na porta de barbearia mata homem e deixa ferido no interior de MG

Um homem de 35 morreu e outro, de 38, ficou ferido depois de sofrerem um ataque a tiros na saída de uma barbearia. Câmeras de segurança mostram o momento do crime. Momentos depois, um carro similar ao utilizado no ataque foi encontrado em chamas. O caso aconteceu em Barbacena, no Campo das Vertentes, na noite desse sábado (17/5).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou o corpo do homem de 35 anos caído no chão, na calçada da Rua Joaquim Carvalho, com marcas de tiros e sem sinais vitais aparentes. Ele estava ao lado do próprio carro e, com ele, os policiais encontraram a chave do veículo e um celular.

A alguns metros de distância, em um estabelecimento, os militares encontraram o segundo homem, de 38, consciente e com ferimentos de bala de arma de fogo nas costas e em uma das pernas.

Aos policiais, o homem contou que foi à barbearia para cortar o cabelo e, chegando lá, o proprietário disse que não poderia atendê-lo pois já estava fechando o estabelecimento. Com isso, saiu do local juntamente da vítima, que tinha acabado de ser atendida. Ambos saíram andando na mesma direção e, em certo momento, três suspeitos saíram de um carro branco estacionado e dispararam contra eles.

Câmeras de segurança mostram o momento do ataque. Nas imagens, no horário de 21h47, é possível ver o trio saindo simultaneamente do carro e atacando a dupla, que estava em diferentes lados da calçada.

Segundo a vítima, o trio estava encapuzado e não foi possível identificar os suspeitos. O homem de 38 anos conseguiu fugir e se esconder na barbearia, mas o outro homem, de 35, foi atingido pelos disparos e morreu na calçada. Ainda de acordo com o testemunho, o homem ferido conhecia o homem que morreu por já ter prestado serviços de lanternagem para ele, mas não soube informar uma motivação.

Uma equipe do Samu confirmou a morte do primeiro homem e socorreu o segundo com ferimentos leves ao Hospital Regional de Barbacena. A perícia compareceu à cena e a Polícia Civil investiga o caso. A motivação ainda é desconhecida.

Carro encontrado em chamas

Cerca de uma hora depois do ataque, às 23h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para um veículo encontrado em chamas na região central do município, próximo ao Andaraí Esporte Clube. No local, a equipe encontrou um carro de modelo Ford Ka tomado pelas chamas. O veículo tem características similares ao carro utilizado no crime.

O fogo foi controlado pela equipe dos bombeiros e a polícia investiga se há ligação entre os casos.