PM descobre R$2,5 milhões de drogas escondidos em carreta

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma carga milionária de drogas durante uma abordagem na BR-265, km 339, no município de Lavras. A apreensão ocorreu na noite dessa quarta-feira (14/5) e foram presos dois homens - um deles era foragido da Justiça de Goiás por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento de rotina, os militares abordaram um caminhão trator Scania L111, de cor laranja, com placa do estado do Mato Grosso do Sul. Os ocupantes do veículo demonstraram extremo nervosismo e apresentaram informações contraditórias, o que levou os policiais a aprofundarem a fiscalização.

Após consulta nos sistemas de segurança, foi constatado que o condutor, de 31 anos, possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. O passageiro, de 55 anos, também tinha passagens anteriores por envolvimento com o tráfico.

Durante a vistoria minuciosa no caminhão, os militares localizaram 241 barras de maconha (aproximadamente 290 kg) e 40 barras de crack (cerca de 60 kg) escondidas em compartimentos ocultos sob o chassi e em um dos tanques de combustível. Se estima que o valor total da carga apreendida ultrapasse R$ 2,5 milhões.

Além das drogas, foram apreendidos dois celulares, R$ 751,00 em dinheiro e o veículo utilizado no transporte ilícito. Os dois suspeitos foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Lavras, onde permanecem à disposição da Justiça.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos