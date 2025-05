BH: seis pessoas são presas em ação policial no Aglomerado Ventosa

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) anunciou, nesta quinta-feira (15/5), o resultado de três operações realizadas ao longo da semana no Aglomerado Ventosa, em Belo Horizonte. As ações culminaram em seis prisões - sendo duas temporárias, uma preventiva e três em flagrante - e na apreensão de drogas, produtos furtados e documentos usados em fraudes.

As ações ocorreram entre segunda e quarta-feira, cada uma com foco em uma modalidade criminosa. A primeira operação teve como alvo uma tentativa de homicídio qualificado relacionada à disputa entre facções criminosas que atuam no tráfico de drogas na região.

Segundo o delegado Jonas Pavan, foram presos o mandante - líder de uma das quadrilhas - e o executor do crime. O mandante já havia sido detido por envolvimento em outra tentativa de homicídio contra a mesma vítima, pertencente à uma gangue rival.

Na terça-feira, a polícia concentrou esforços no combate ao furto qualificado e à receptação. Um homem foi preso preventivamente e a investigação levou à identificação de três receptadores. Durante a ação, foram apreendidos diversos materiais furtados, incluindo produtos de higiene e eletrônicos. Três pessoas também foram presas em flagrante, uma delas por tráfico de drogas, com comprimidos de ecstasy encontrados em sua posse.

A última operação, realizada na quarta-feira, teve como alvo um esquema de estelionato e extorsão. Um agiota que atuava no aglomerado foi investigado após uma vítima relatar ameaças. No cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram encontrados cartões de crédito, cheques e documentos em nome de terceiros.

De acordo com a delegada Gislaine Rios, há fortes indícios de que parte dos produtos apreendidos tenha origem em ações da chamada "Gangue dos Menores", conhecida por furtos e receptações na região. "As investigações chegaram a um dos receptadores dos produtos que foram subtraídos pela Gangue dos Menores. Embora ainda não possamos afirmar com certeza a ligação direta, os indícios são fortíssimos", afirmou.

Pavan destacou que a estratégia das operações é atacar diversas frentes do crime organizado. "Nosso objetivo é trazer segurança para os moradores do Aglomerado Ventosa e do entorno. Atuamos para coibir diversas modalidades de crimes que afetam diretamente a qualidade de vida da comunidade", concluiu.

As ações fazem parte de um esforço contínuo da Polícia Civil para combater o crime no Aglomerado Ventosa, área considerada sensível pela recorrência de atividades criminosas. A PCMG reforçou que novas diligências devem ser realizadas nos próximos dias.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice