MG: trio é preso por aplicar golpe de falsa nota de R$200

Três pessoas, dois homens, de 34 e 42 anos, e uma mulher de 62 anos, foram presas em flagrante suspeitas de aplicar o golpe da falsa nota de R$ 200 em comércios na cidade de Barbacena, na Região de Campo das Vertentes, em Minas Gerais, nessa quarta-feira (14/5). O crime foi denunciado por comerciantes da cidade, vítimas do trio.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada em um estabelecimento onde um homem relatou que o trio havia pagado duas garrafas de refrigerante e um maço de cigarros com uma nota falsa de R$ 200. Ele relatou que foi procurado por outra comerciante, que também havia sido alvo do mesmo golpe.

Segundo a PMMG, as vítimas saíram em busca dos suspeitos, que foram localizados próximo à praça Iolanda Maria. Ao questionar o trio, um dos suspeitos ameaçou os comerciantes com uma tesoura e tentou golpeá-los. Em seguida, o trio fugiu em direção à rodovia BR-040 em um carro. Durante a ocorrência, uma terceira comerciante relatou que um trio com as mesmas características havia comprado frutas e legumes em seu estabelecimento e pagado com uma nota de R$ 200.

Os militares iniciaram buscas na BR-040 e encontraram o carro dos suspeitos próximo a uma lanchonete. No veículo, os militares abordaram três suspeitos. Durante buscas, os agentes localizaram R$ 2.600 em notas de R$ 200, escondidas no carpete atrás do banco do motorista, além de mais R$ 2.600 em cédulas de mesmo valor em uma bolsa de couro marrom. Na carteira de uma das suspeitas, de 62, foram localizados outros R$ 1.477 em cédulas diversas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As vítimas também reconheceram o trio abordado e alguns objetos encontrados com os abordados como sendo de seus comércios. Eles também reconheceram os abordados como sendo os suspeitos de utilizar as cédulas falsas em seus estabelecimentos. De acordo com a PM, outros objetos, possivelmente adquiridos com as notas falsas, também foram encontrados no veículo, mas não houve reconhecimento por outras vítimas. O caso será investigado.