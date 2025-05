Mala explode e passageiro de ônibus é preso com frascos de lança-perfume

Um passageiro de um ônibus de viagem foi preso com 36 frascos de lança-perfume depois de uma explosão no bagageiro do veículo. O caso foi registrado na madrugada desse domingo (11/5) no terminal rodoviário de Barbacena (MG), na Região Central.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados para uma explosão ocorrida em um ônibus que fazia o trajeto Rio de Janeiro-Belo Horizonte.

Durante a parada em Barbacena, a mala de um dos passageiros no bagageiro inferior explodiu e deixou o motorista do veículo, de 54 anos, ferido. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital.

A área foi isolada e a perícia foi acionada. Durante o atendimento à ocorrência, um passageiro em atitude suspeita foi abordado. Ele, que tem 23 anos de idade, admitiu ser o dono da mala que explodiu. Dentro dela, a PM encontrou 36 frascos de lança-perfume.

Questionado, o homem afirmou que comprou o material no Rio de Janeiro e que revenderia os frascos na capital mineira.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. O estado de saúde do motorista do ônibus não foi divulgado.