Homem é assassinado com cinco tiros na varanda de casa

Um homem, de 59 anos, foi assassinado com cinco tiros na varanda de casa no bairro Nascentes Imperiais, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime foi registrado na noite desse domingo (11/5).

Segundo o boletim de ocorrência, a enteada da vítima relatou que vizinhos escutaram disparos de arma de fogo e viram o homem caído na varanda de casa. Na hora do crime, ela e a mãe, esposa da vítima, estavam em uma confraternização. A jovem ainda relatou que o padrasto bebia frequentemente e brigava com diversas pessoas no bairro.

A esposa da vítima precisou de atendimento médico ao saber do assassinato e contou à polícia que a convivência com o homem era tranquila, mas que o casal estava em processo de separação.

Ela contou que o marido bebia com frequência e arrumava briga com moradores do bairro. Recentemente, ela soube por terceiros que a vítima estava envolvida com uma mulher casada, mas não soube dizer se isso teria motivado o crime.

A perícia foi acionada e constatou cinco disparos de arma de fogo no corpo da vítima. O corpo foi recolhido para o IML e o caso será investigado.



