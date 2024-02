Caixa com lança-perfumes explodiu dentro de delegacia de combate ao narcotráfico em BH

Uma caixa com lança-perfumes - droga também conhecida como loló - explodiu dentro de uma delegacia do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), no bairro São Cristóvão, Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (28/2).

De acordo com informações preliminares, cinco policiais ficaram feridos nos braços e mãos. Eles foram levados ao Hospital Odilon Behrens, que fica ao lado da delegacia. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.



Nas imagens, é possível ver um corredor com resquícios da explosão da droga, e dezenas de policiais deixando o local cobrindo o nariz com a roupa. A perícia da Polícia Civil já está no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que o frasco explodiu durante o carregamento de caminhão com drogas que seriam incineradas. As vítimas foram imediatamente encaminhados ao hospital para o devido atendimento médico.