A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte de Belo Horizonte terá um dos três hospitais temporários para ampliar o atendimento a pacientes com dengue na cidade.

Na noite dessa segunda-feira (26/2), o prefeito da capital, Fuad Noman, divulgou a construção de um hospital de campanha no terreno da UPA Norte. A medida é uma das ações do Plano de Enfrentamento às Arboviroses da capital.

A Estrutura de Resposta a Desastre (ERD) foi cedida pelo Governo da Coordenadoria Estadual de

Defesa Civil (Cedec). Com natureza de multimissão, a ERD pode ser empregada como posto de comando para gerenciamento de crises, para abrigamento de pessoas afetadas por desastres, recebimento e depósito de materiais de ajuda humanitária, dentre outras diversas finalidades, segundo a Defesa Civil do estado.

“A unidade será destinada ao atendimento de pessoas com sintomas de dengue, chikungunya e zika”.

A estrutura é composta por cinco tendas modulares, o que propicia o seu uso em pequenos e grandes eventos, conforme demanda, e tem 40 macas, além de um sistema refrigerado que proporciona conforto aos seus ocupantes, bem como pias de água aquecida e energia para equipamentos médicos.

Hospital de campanha na UPA Norte Defesa Civil Estadual/Divulgação

Além do atendimento na UPA Norte, a prefeitura planeja ainda a construção de outros dois hospitais temporários nas regionais Barreiro e Centro-Sul.

Nessa segunda-feira, o Governo de Minas cedeu o prédio do Centro de Especialidades Médicas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), na área hospitalar da capital, para que seja aberto mais um ponto de atendimento aos pacientes com arboviroses.

Agora, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) estuda transformar a unidade em um dos hospitais temporários para atendimento de pacientes com sintomas de dengue, zika e chikungunya. A abertura, no entanto, ainda não foi confirmada.

Vacinação em crianças

Começou nesta terça-feira (27/2) a vacinação contra a dengue em crianças de 10 e 11 anos. Para ampliar o acesso da população, o imunizante está disponível nos 152 centros de saúde da capital, distribuídos nas nove regionais, segundo a PBH. O esquema vacinal é composto por duas doses, que devem ser aplicadas em um intervalo de três meses.