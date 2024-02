A vacinação contra a dengue em Belo Horizonte começa nesta terça-feira (27/2), de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. O anúncio foi realizado na manhã desta segunda-feira (26/2) pelo secretário de saúde Danilo Borges, durante o evento “Hospital da Baleia 100% SUS”.

“Nós estamos completando a distribuição agora nos 152 centros de saúde da cidade e passamos a vacinar a partir de amanhã. Todos os nossos centros de saúde estarão disponíveis a partir de amanhã para vacinar todas as crianças do grupo etário de 10 e 11 anos, conforme as doses que a gente recebeu da Secretaria Estadual de Saúde”, informou Borges.

O secretário já havia informado, no sábado (24/2), que a vacinação para crianças de 10 e 11 anos começaria nesta semana. Os imunizantes não tinham começado a ser aplicados no público alvo porque o executivo municipal estava estudando as estratégias para aplicação.

BH recebeu cerca de 49,5 mil doses do imunizante, enquanto o quantitativo é destinado à aplicação de primeiras doses e contemplará as duas idades, que totalizam cerca de 48 mil pessoas nas duas faixas etárias. Como o esquema vacinal da Qdenga é composto por duas doses, que devem ser aplicadas em um intervalo de três meses, será necessário que o município receba mais vacinas para a posterior aplicação da segunda dose.



Para receber a vacina, é necessário que os adolescentes estejam com os pais, mães ou responsáveis legais. Também é necessário apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.

As doses da vacina começam a ser aplicadas em meio a uma das situações mais críticas da doença vistas na capital. De acordo com o último boletim divulgado pela a Secretaria Municipal de Saúde de BH, na sexta-feira (23/2), o município confirmou mais duas mortes por dengue, que chegam a sete.

Os casos da doença na capital em 2024 subiram de 4.786 casos para 6.338, enquanto os casos notificados foram de 18.528 para 23.923. Os números mostram que, do dia 20 para o dia 23 de fevereiro, BH teve um aumento de 40% nas mortes confirmadas pela doença. Já o número de casos confirmados, aumentou 32,4% no mesmo período.