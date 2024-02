As menores temperaturas do país ficaram na entre os 14ºC e 15ºC

Duas cidades mineiras registraram a segunda menor temperatura do país nesta segunda-feira (26). A cidade de Maria da Fé, no Sul de Minas e Capelinha, no Jequitinhonha.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima, em ambas as cidades, chegaram a 15,1°C, entre 5h às 6h da manhã. A menor temperatura do país foi registrada em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, com 14,4°C.

Menores temperaturas do país: