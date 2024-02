A Polícia Militar prendeu, no final da manhã desta segunda-feira (26/2), o homem que matou seu padrasto, de 39 anos, no final da tarde de domingo, com uma facada no pescoço, depois de uma briga em família, ocorrida no Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A prisão foi efetuada por uma guarnição da Polícia Militar, comandada pelo sargento Junio Nunes. “Recebemos a informação de que ele estaria escondido na casa de uma tia, também em Ribeirão das Neves. Fomos até o endereço e lá encontramos o autor, que estava escondido debaixo de uma cama”.

Segundo o sargento, a mulher, tia do preso, não sabia do acontecido, por isso, recebeu o sobrinho, que tinha o costume de dormir na sua casa, vez ou outra, sempre que se desentendia em casa.

O crime

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada devido a uma briga generalizada entre familiares. A vítima, um homem de 39 anos, foi socorrida para o Hospital São Judas Tadeu com um ferimento na região dorsal. Ele morreu por volta de 2h desta segunda-feira.

No local, a PM fez contato com uma testemunha do crime. Ela contou que na casa acontecia uma festa, quando, em determinado momento, uma tia fez ofensas racistas contra o pai, o chamando de “macaco” e “safado”, e afirmou que ele não valia nada.

Ainda de acordo com a testemunha, a tia disse que daria pedradas no homem, o que deflagrou uma briga generalizada.

Em determinado momento, durante a briga, o enteado da vítima pegou um facão e esfaqueou o padrasto, atingindo o pescoço e as costas. Quando a vítima tentou correr, foi atingida novamente.