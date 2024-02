Uma mulher de 46 anos, que dirigia um HB20 prata e caiu de um viaduto, no Anel Rodoviário, no cruzamento com a Avenida Amazonas, no Bairro Camargos, Região Oeste de Belo Horizonte, está internada no Hospital Municipal de Contagem.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta de 3h desta segunda-feira (26/2). A mulher teria perdido o controle da direção. Não se sabe se ela teria cochilado ao volante.

O local da queda é de difícil acesso, o que exigiu muito dos bombeiros, que tiveram de usar cordas para alcançar o veículo e adaptar puxadores para retirar a mulher em uma maca. O carro ainda não foi retirado do local.