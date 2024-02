Já está na Delegacia de Votuporanga, no interior de São Paulo, um dos suspeitos do assassinato do cantor sertanejo Gustavo Caporalini, de 39 anos, que foi preso na noite desse domingo (25/2), em Campina Verde, no Triângulo Mineiro.



O crime ocorreu na tarde de domingo, em Votuporanga, onde Gustavo, que formava dupla com Wesley, vivia e trabalhava, também, como corretor de imóveis.



Segundo informações da polícia paulista, o interfone tocou na casa de Gustavo, que ao abrir a porta, foi alvejado com três tiros. A morte aconteceu em frente à mulher e aos três filhos de Gustavo.



Depois de disparar, o agressor fugiu. Uma descrição passada pela mulher do cantor possibilitou a descoberta do suspeito. Foram passadas informações para cidades próximas a Votuporanga e também para cidades mineiras.



A prisão foi efetuada por policiais militares mineiros e ocorreu quando o suspeito passava, de carro, pela Avenida Prefeito Fradique Moreira. Uma arma, supostamente a que foi usada no crime, foi encontrada dentro do carro, debaixo do banco do passageiro.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Iturama, que informou a Polícia Civil de São Paulo sobre a prisão. Ainda na noite de domingo, o preso foi transferido para Votuporanga.



Nas redes sociais, o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD), lamentou a morte do cantor. “Rose e eu recebemos com tristeza a notícia do falecimento de Gustavo Caporalini, filho do nosso assessor Ormélio Caporalini. Músico, corretor de imóveis, um jovem muito atuante em Votuporanga e região. Nossos sentimentos à família e aos amigos.”