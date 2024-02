A adolescente Dafiny Carmo, de 13 anos, sofreu um acidente de parapente na Serra Santa Helena, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, no sábado (24/2). Esta é a segunda vez que a menina cai de parapente dentro de 15 dias. No último acidente, o piloto que a acompanhava sofreu um mal súbito, o que resultou na queda.

Apesar de muito jovem, Dafiny sempre sonhou em voar de parapente. O sonho seria realizado no último dia 11, quando a mineira ganhou um voo, autorizado pela mãe, Karine Carmo. Porém, o que deveria ser uma experiência positiva, se tornou uma tragédia. Isso porque, o piloto Gilmar Araújo, de 50 anos, que decolou com a adolescente, sofreu um infarto e os dois despencaram de uma altura aproximada de 20 metros.

Embora a situação possa ser considerada traumatizante, a fatalidade não foi capaz de acabar com o sonho da garota, que voltou a voar na manhã de sábado (24), no mesmo local em que havia se acidentado anteriormente. Dafiny só não contava que teria mais um obstáculo na nova tentativa.

De acordo com relatos, o piloto que estava com a adolescente tentou alçar voo, mas não conseguiu pegar uma corrente de ar adequada para manter a trajetória do parapente. Com isso, ambos caíram de uma altura de cerca de 5 metros no talude próximo à pista de voo na serra.

Militares do Corpo de Bombeiros em Sete Lagoas foram acionados pelo SAMU e auxiliaram na imobilização das vítimas e o transporte até a viatura do SAMU, que transportou os acidentados até o Hospital Municipal de Sete Lagoas. As vítimas estavam com sinais vitais preservados e sem sinal de fraturas, queixando-se apenas de dor na região lombar.