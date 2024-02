Depois da morte de uma criança por dengue em Minas Gerais, o Hospital Infantil João Paulo II, na Região Leste de Belo Horizonte, inaugurou uma unidade de hidratação exclusiva para atendimento dos casos pediátricos de arboviroses. A ala para crianças, aberta nesta segunda-feira (26/2), conta com 20 leitos.

Dos mais de 108 mil casos confirmados de dengue no estado, o grupo de 1 a 19 anos representa 22% das infecções. A busca por atendimento pediátrico por dengue deu um salto na última semana, segundo o secretário de Saúde de Minas, Fábio Baccheretti. “Para vocês entenderem a situação que nós estamos vivenciando, este ano cerca 900 casos de dengue, só que na última semana foram 400. Então, quase a metade dos casos em crianças vieram ao hospital nessa última semana. Isso demonstra a necessidade dessa abertura", afirmou ele, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda.

A sala de hidratação inaugurada nesta manhã irá funcionar 24 horas por dia. Em média, a previsão é de 80 atendimentos diários. “Nossa prioridade é evitar mortes. Quando estamos no meio de uma epidemia é muito difícil evitar o contágio. A grande ação para prevenirmos mortes é a hidratação, ela salva vidas”, completou a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, que acompanhou a inauguração da nova unidade.

Minas Gerais confirmou a primeira morte por dengue em criança no início de fevereiro. A menina, de 8 anos, morava em Sete Lagoas, na Região Central de Minas. “A gente sabe que a morte por dengue é considerada evitável, por isso ter um local com expertise no atendimento e o reconhecimento dos sinais de alarme vai nos fazer evitar óbitos”, afirmou em coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda.

Reforço no atendimento contra dengue

Nesta manhã, o Governo de Minas também anunciou que irá ceder o prédio do Centro de Especialidades Médicas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), localizado no bairro Santa Efigênia, na Região Leste de BH, próximo a área hospitalar, para que seja aberto um centro de atendimento aos pacientes com arboviroses. A abertura não foi divulgada.



"Passaremos semanas muito difíceis até começarmos a perceber uma melhora lenta. Por isso, a importância de prevenir, atender e evitar mortes", prevê Baccheretti. Minas Gerais teve um aumento de 34% de casos confirmados de dengue no intervalo de uma semana. Os casos prováveis também dispararam de 234.354 para 311.063 nesta semana.



A expectativa de investimento, previstos dentro da política de combate a arboviroses na esfera federal e estadual, é de R$70 milhões. Valor que, segundo o secretário de Saúde, se soma ao caixa guardado nos anos anteriores, que ainda tem R$70 milhões do ano passado e R$120 milhões de 2021. “Não é um recurso solto, ele é vinculado a planos de contingência. Esse dinheiro ficou parado. Recurso não é problema hoje", cravou.