Minas Gerais teve um aumento de 34% de casos confirmados de dengue no período entre 20 e 26 de fevereiro. Em uma semana, o número subiu de 80.589 para 108.027. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o estado registrou ainda 311.063 casos prováveis, um aumento de 32,7% comparado ao número da semana anterior, de 234.354.

No balanço divulgado nesta segunda-feira (26/2) pela SES-MG, foram confirmadas 35 mortes em Minas, 15 a mais do que o período anterior. O número representa um aumento de 75% dos registros de óbitos. Das 35 mortes, sete delas foram registradas na capital mineira.

Em relação a chikungunya, foram registrados 33.833 casos prováveis da doença, um aumento de 20% se comparado ao número divulgado em 20 de fevereiro, de 26.874. Até o momento, sete mortes foram confirmadas por chikungunya e 21 estão em investigação.

Quanto à zika, os números se mantiveram no período. Foram registrados 54 casos prováveis e seis confirmados para a doença. Não há mortes confirmadas ou em investigação por zika em Minas.

Em meio ao aumento de casos das doenças transmitidas pelo mosquito aedes aegypti, a vacinação para crianças de 10 e 11 anos começa nesta semana em 22 cidades do estado. Ao todo, são 78.790 doses. Os municípios contemplados estão, em sua maioria, na Grande BH e na Região do Vale do Rio Doce.



Belo Horizonte

Os casos de dengue na capital subiram de 4.786 casos em 2024 para 6.338, enquanto os casos notificados foram de 18.528 para 23.923, de acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nessa sexta-feira (23/2).

Os números mostram que no período entre os dias 23 e 26 deste mês, BH teve um aumento de 40% nas mortes confirmadas pela doença, passando de cinco para sete. Já o número de casos confirmados, aumentou 32,4% no mesmo período, totalizando 6.338.

Neste ano, foram confirmados ainda 452 casos de chikungunya em residentes de Belo Horizonte e, ainda segundo o boletim, a capital registrou a primeira morte pela doença. Há 444 casos notificados da doença pendentes de resultados. No dia 20, os casos de chikungunya eram de 311. Como a dengue, também houve aumento, mas de 45,5%. Não há casos de zika confirmados na capital.