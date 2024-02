A Coca-Cola FEMSA Brasil abriu vagas para as unidades de Betim, Divinópolis, Mariana e Itabirito. A empresa segue estratégias de diversidade, equidade e inclusão e busca dar destaque à contratação de mulheres e pessoas com deficiência (PCDs). Os interessados podem se cadastrar no site ou acessar o perfil da empresa no LinkedIn.

Nas unidades operativas localizadas em Betim, Divinópolis e Mariana, as vagas são para ajudantes operacionais. Em Betim, há também oportunidades para motorista entregador e auxiliar de entrega. Já em Itabirito, a empresa está contratando ajudante operacional, operadora de produção, conferente, auxiliar de almoxarifado, operador de empilhadeira e técnicos em qualidade, em manufatura e em manutenção.

Na fábrica de bebidas em Itabirito, há posições disponíveis para analista de operações, programador de manutenção de manufatura e técnico de segurança do trabalho.

Entre os principais benefícios oferecidos, além de salário compatível com o mercado, estão assistência médica e odontológica, programa de remuneração variável, seguro de vida, vale-alimentação e refeitório na empresa.

As vagas da Coca-Cola FEMSA Brasil são divulgadas apenas nos canais oficiais. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 98389-7935.