Um morto e dois feridos, no tombamento de uma carreta, no início da manhã desta segunda-feira (26/2), no acesso norte da cidade de Congonhas, na Região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. As três vítimas estavam na cabine do veículo.

O acidente ocorreu por volta de 7h e, segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que a carreta, que transportava uma carga de ração, perdeu o freio, bateu no canteiro central de uma rotatória, na rodovia MG-353, e tombou.

Antes de bater no meio fio, o motorista da carreta, apesar de estar em alta velocidade, conseguiu desviar de um ônibus, que vinha no sentido oposto.

Duas das vítimas, que ficaram feridas, já haviam saído da cabine, quando os bombeiros chegaram ao local. O terceiro ocupante do veículo, o motorista da carreta, ficou preso nas ferragens, e morreu.

Os dois sobreviventes foram levados para a Santa Casa de Congonhas, enquanto que o corpo da vítima fatal foi entregue a uma funerária.