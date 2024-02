O suspeito de ser autor do estupro de uma menina de apenas 12 anos, foi preso e indiciado pela Polícia Civil de Caeté.

O crime ocorreu no último dia 17 de janeiro, em Caeté, para onde o suspeito tinha ido para ficar na casa de um até então amigo, pai da vítima de estupro.

O homem é natural de Pedra Azul, morava em Belo Horizonte com a mulher, a quem abandonou logo depois do crime. A partir daí, não teve mais endereço fixo e se mudava constantemente.

No dia do crime, o suspeito e o pai da vítima beberam muito, durante quase todo o dia. À noite, todos foram dormir. Mas o suspeito, segundo relatório da Polícia Civil, acordou e, aproveitando-se do sono dos demais moradores da casa, foi até o quarto da menina e a estuprou.

Depois disso, ele fugiu. Retornou a Belo Horizonte e pediu demissão da construtora onde trabalhava. Em seguida foi até em casa, pegou algumas roupas e desapareceu.

Fotos do suspeito foram espalhadas pela Polícia Civil, que pediu a prisão preventiva dele, concedida pela justiça de Caeté. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar, no Bairro Jardim São José, em Belo Horizonte. Ele foi levado para o Ceresp.