Prédio do Ipsemg fica localizado no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste da capital

O Governo de Minas anunciou nesta segunda-feira (26/2) que irá ceder o prédio do Centro de Especialidades Médicas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), localizado no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste de Belo Horizonte, próximo à área hospitalar, para que seja aberto mais um ponto de atendimento aos pacientes com arboviroses.

Agora, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) estuda transformar a unidade no primeiro hospital temporário para atendimento de pacientes com sintomas de dengue, zika e chikungunya. A abertura, no entanto, ainda não foi confirmada. “Mas esse movimento que a gente já fez nos mostra que temos uma margem para reforçar as nossas equipes e, principalmente, no curto prazo, que é quando a cidade mais está precisando", declarou em coletiva de imprensa na manhã desta segunda.

Na semana passada, o secretário de Saúde de BH, Danilo Borges, expressou o desejo da prefeitura em abrir três hospitais temporários nas regionais Barreiro, Centro-Sul e Venda Nova, onde se concentram a maior parte dos diagnósticos positivos de dengue na capital. “Esse é um dos desafios que a gente tem. O município de Belo Horizonte não tem uma grande disponibilidade de locais para abrigar serviços novos, e a gente tem limitação de contratação de pessoas”, reforçou nesta manhã.

Atendimento para crianças

Nesta manhã, o Hospital Infantil João Paulo II, também na Região Leste de BH, inaugurou uma unidade de reposição hídrica exclusiva para atendimento de casos pediátricos de arboviroses, uma demanda crescente na cidade. De acordo com o secretário de Saúde de BH, um terço das internações na capital são de crianças na faixa etária até os 18 anos.

A sala de hidratação inaugurada nesta manhã irá funcionar 24 horas por dia. Em média, a previsão é de 80 atendimentos diários. “Nossa prioridade é evitar mortes. Quando estamos no meio de uma epidemia é muito difícil evitar o contágio. A grande ação para prevenirmos mortes é a hidratação, ela salva vidas”, declarou a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, que acompanhou a inauguração da nova unidade.