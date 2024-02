A vacinação contra a dengue em Belo Horizonte vai começar nesta terça-feira (27/2). Inicialmente, apenas adolescentes de 10 e 11 anos foram convocados para receber o imunizante.



Segundo o Calendário de Vacinação do Ministério da Saúde, entre 10 e 14 anos, as crianças e adolescentes devem tomar alguns imunizantes, como HPV Papilomavírus humano, meningocócica ACWY (MenACWY- Conjugada), Hepatite B recombinante entre outras.

Embora exista uma lista de vacinas para essa faixa-etária, conforme a Prefeitura de Belo Horizonte, não há contra-indicação de tomar a Qdenga - imunizante da dengue - com as demais doses do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e Adolescente.

BH recebeu cerca de 49,5 mil doses do imunizante, destinadas à aplicação de primeiras doses, contemplando as duas idades, que totalizam cerca de 48 mil pessoas. Como o esquema vacinal da Qdenga é composto por duas doses, será necessário que o município receba mais vacinas para a posterior aplicação da segunda dose, prevista para daqui a três meses.

Para receber a vacina, é necessário que os adolescentes estejam com os pais, mães ou responsáveis legais. Também é necessário apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.