Arma usada no crime, uma machadinha, foi jogada no Rio Verde

Menos de 24 horas depois de matar a companheira de 64 anos com machadadas, um idoso de 63 anos foi preso. O crime ocorreu em Varginha, no Sul de Minas Gerais.

O crime foi descoberto na manhã desta segunda-feira (26/2), quando um dos filhos do casal, um homem de 39 anos, chegou à casa, que fica na zona rural de Varginha.

O filho chamou a Polícia Militar e contou que encontrou a mãe sangrando muito com vários cortes na cabeça. Ao chegarem ao local os policiais solicitaram ajuda do SAMU, mas, quando a ambulância chegou, a mulher já estava morta.

O marido foi considerado o primeiro suspeito do crime, uma vez que não estava em casa. Além disso, testemunhas informaram aos policiais que ele teria sido visto nadando no Rio Verde.

Além disso, o idoso teria confessado a conhecidos, quando chegou ao rio, que tinha feito uma "grande besteira". O Corpo de Bombeiros foi chamado, pois havia a suspeita de que o homem teria se afogado, uma vez que não tinha sido mais visto.

Os policiais militares, no entanto, foram a endereços de parentes do suspeito, que acabou sendo encontrado na casa de uma sobrinha, no Bairro Sion, também em Varginha.

Ao ser preso, ele confessou o crime e disse ter batido na mulher com uma machadinha e que tinha cometido o crime depois de uma discussão que tiveram, na tarde de domingo, por conta de uma reforma que seria feita na casa. Ele jogou a arma do crime no rio. O homem foi levado para a Delegacia de Homicídios de Varginha.

Familiares do casal contaram que eles estavam juntos há 20 anos e que nunca tinham testemunhado uma briga entre os dois.