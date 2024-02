Orientação é que as pessoas com sintomas de dengue, chikungunya ou zika procurem assistência, inicialmente, nos centros de saúde ou Centros de Atendimento às Arboviroses

Mais 15 leitos de reposição volumétrica vão ser abertos na Unidade de Reposição Volumétrica (URV) Barreiro nesta quarta-feira (28/2). A unidade funciona 24 horas por dia e fica localizada na Praça Modestino de Salse Barbosa, 100, no Bairro Flávio Marques Lisboa. Até a tarde desta segunda-feira (26/2), a capital já havia registrado 35.179 casos prováveis de dengue, 7.305 confirmados e 6 óbitos. Outras 14 mortes estão em investigação.

Desde 7 de fevereiro, quando foi inaugurado o Centro de Atendimento às Arboviroses da região, 1.541 pacientes com sintomas de dengue, zika ou chikungunya já foram atendidos. A orientação é que as pessoas com sintomas de dengue, chikungunya ou zika procurem assistência, inicialmente, nos centros de saúde ou CAAs. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as unidades estão preparadas e com equipes capacitadas para garantir o cuidado necessário aos pacientes. Se necessário, as pessoas serão encaminhadas para outros equipamentos

Ao longo do fim de semana, as 18 unidades de saúde abertas atenderam 3.672 pessoas com sintomas de arboviroses. A maior parte dos pacientes, 2.748 pacientes, foram assistidos nos centros de saúde, que funcionaram das 7h às 19h. Já os três CAAs - Barreiro, Centro-Sul e Venda Nova - foram responsáveis por atender 856 pessoas. As unidades Barreiro e Centro-Sul funcionam todos os dias, das 7h às 22h. Já em Venda Nova o horário de funcionamento foi ampliado e o equipamento garante atendimento às pessoas diariamente, durante 24 horas. Os serviços atendem às demandas espontâneas, sem necessidade de agendamento ou encaminhamento.

Atendimento infantil

Depois da morte de uma criança por dengue em Minas Gerais, o Hospital Infantil João Paulo II, na Região Leste de Belo Horizonte, inaugurou uma unidade de hidratação exclusiva para atendimento dos casos pediátricos de arboviroses. A ala para crianças, aberta nesta segunda-feira (26/2), conta com 20 leitos.

A sala de hidratação inaugurada nesta manhã irá funcionar 24 horas por dia. Em média, a previsão é de 80 atendimentos diários. “Nossa prioridade é evitar mortes. Quando estamos no meio de uma epidemia é muito difícil evitar o contágio. A grande ação para prevenirmos mortes é a hidratação, ela salva vidas”, completou a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, que acompanhou a inauguração da nova unidade.