Rua onde carreta desceu desgovernada e atingiu duas casas e dois carros no Barreiro

*Com Edesio Ferreira

A salgadeira Elisangela de Abreu, de 44 anos, é a dona de um dos carros atingidos pela carreta desgovernada no bairro Diamantes, na Região do Barreiro de Belo Horizonte. Ela estacionou o veículo na porta de casa cerca de 40 minutos antes do acidente.

“Eu ouvi o barulho dos freios, fui na varanda ver o que era e me deparei com a carreta. Foi aterrorizante. Fiquei em estado de choque no momento do acidente e desmaiei”.

A filha e vizinhos acudiram a moradora, que não precisou de atendimento médico.

O carro de Elisangela, um Kia Sportage, foi arrastado pela rua e caiu no córrego. Segundo ela, o veículo deu perda total. Elisangela já fez contato com o seguro do veículo e aguarda retorno.

“Perdi entregas de salgados na manhã de hoje, pois preciso do carro. Ainda não sei o que fazer”.

Ela ainda afirmou que não recebeu contato da empresa responsável pela carreta e pretende resolver tudo da melhor maneira possível.

O acidente

A carreta desgovernada desceu uma rua em alta velocidade e atingiu dois carros e duas casas, no bairro Diamante, na noite dessa terça-feira (27/2). O motorista perdeu o controle da direção ao descer pela rua íngreme e atingiu dois carros parados na via e duas casas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que a carreta arrastou os dois carros e parou no muro de uma casa. É possível ver, também, o momento em que o carro de Elisangela caiu no córrego.

Uma das casas teve o muro da fachada destruído, materiais e entulhos projetados para dentro de um quarto e cozinha. A Defesa Civil notificou o imóvel e interditou a parte frontal da residência.

O outro imóvel atingido pela carreta foi isolada parcialmente. Responsáveis pelo imóvel foram notificados a manter o isolamento e adotar medidas de recuperação das áreas afetadas.