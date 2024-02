Um homem, de 21 anos, foi indiciado pela Polícia Civil, de Campo Belo, pelo estupro de uma adolescente, de 17 anos, ocorrido no dia 9 de novembro de 2023, na cidade de Aguanil, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.

A prisão do suspeito ocorreu no último dia 9, quando foi cumprido um mandado contra ele. Com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil representou pela conversão da prisão temporária em preventiva.

As investigações tiveram início quando a vítima relatou o crime para a irmã e ela procurou a polícia, contando que havia sido informada sobre o estupro. Segundo relato da vítima, ela teria ido até Campo Belo em um carro conduzido pelo investigado, supostamente motorista de aplicativo.

No retorno a Aguanil, o suspeito teria deixado outros passageiros em suas respectivas residências e, na sequência, seguiu para a casa dele com a vítima, onde o crime foi cometido.