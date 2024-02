Um policial militar de São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro, foi preso sob suspeita de estupro de vulnerável contra uma adolescente, de 13 anos. Após denúncia do Conselho Tutelar da cidade, uma equipe da PMMG foi até a casa da vítima. A prisão do suspeito aconteceu nesse domingo (25/2) após o relato da jovem.





Ela contou que, espontaneamente, praticou alguns atos sexuais com o militar, com conjunção carnal. A adolescente afirmou também que, semanalmente, eles se encontravam e que os encontros casuais ocorriam dentro do veículo particular do militar, em locais e horários distintos.





Um destes encontros teria sido na semana anterior ao carnaval, em um sábado, por volta das 11h, no interior de um dos quartos do quartel da PM de São Francisco de Sales.





Além disso, ela relatou que, na noite desse sábado (24/2), saiu da casa da tia e se encontrou com o militar na Avenida Seis, em frente a uma agência bancária. Em seguida, eles teriam ido para uma estrada de acesso a uma comunidade rural, próximo a uma casa abandonada, sendo que dentro do veículo teriam praticado o ato sexual.





A jovem ainda declarou que, recentemente, recebeu "mensagens sensuais" do policial por um aparelho celular distinto de seu habitual e que, por intermédio dele, mantinham contato constante.





Ainda conforme relato da adolescente, o militar tinha ciência de sua idade e que não considerou as consequências do ato. Ele teria alegado para a jovem que não tinha nada a perder e que já respondeu a um homicídio.





Também consta no registro policial que os celulares do policial e da adolescente foram apreendidos.





Por fim, a adolescente disse que, recentemente, também praticou sexo com outros dois suspeitos.