Um homem de 35 anos, que se intitula influenciador digital, foi preso suspeito de estuprar, pelo menos, sete mulheres no Ceará. Apesar de os crimes terem acontecido no Nordeste do país, o empresário é natural de Minas Gerais. Entre as vítimas estão uma mãe e filha. As idades variam entre 15 e 40 anos. Ele foi preso no sábado (24/2), no Centro de Fortaleza.

Conforme a Polícia Civil do Ceará (PCCE), os crimes foram cometidos na capital cearense, na Região Metropolitana de Fortaleza e no interior do estado, em Tauá e Cumbuco, distrito da cidade de Caucaia. O último estupro denunciado aconteceu na sexta-feira (23/2).

O homem, que tem 90 mil seguidores em uma rede social, observava sua vítima, a obrigava a entrar em casa onde cometia o crime. Conforme a investigação, os crimes na maioria das vezes foram cometidos na frente de familiares das mulheres. As apurações apontaram, ainda, que para manter as pessoas sob ameaça o suspeito usava uma balaclava - uma espécie de touca que cobre todo o rosto deixando apenas os olhos à mostra - uma arma de fogo falsa e alegava pertencer a um grupo criminoso.

Apesar de cobrir o rosto, o homem foi identificado por praticar o mesmo “modus operandi” em todos os crimes sexuais. Ele também registrava fotos das vítimas e, após o estupro, as coagia a fazer pagamentos para que as imagens não fossem divulgadas.

Além dos crimes cometidos no Nordeste do país, de acordo com a polícia do Ceará, o homem também teria uma ficha criminal em Minas Gerais. No sábado, ele foi detido em flagrante por estupro, roubo e extorsão.

A Polícia Civil orienta que outras possíveis vítimas procurem a delegacia mais próxima para relatar o fato. Além disso, quem tiver qualquer informação que possa ajudar na investigação entre em contato com o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, pelo número 181, ou pelo WhatsApp, (85) 3101-0181. O sigilo e o anonimato são garantidos.