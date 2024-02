A Polícia Civil (PCMG) prendeu um homem, de 20 anos, suspeito de esfaquear e matar o próprio tio, de 48, em Ubá, na Zona da Mata mineira.



O homicídio ocorreu em janeiro e estava, desde então, sob investigação. Segundo o órgão, no dia do crime, o suspeito teve ciúmes do tio com a namorada dele.

Por causa disso, ele foi até a casa do tio e o esfaqueou. A vítima ainda ficou dois dias internada, mas acabou morrendo.

Nesta segunda-feira (26/2), os policiais civis encontraram o suspeito escondido debaixo da cama dos pais. Ele foi preso.

Histórico de agressões



De acordo com a Polícia Civil, o homem tem um histórico de agressões. Em 2022, esfaqueou uma ex-namorada por causa de ciúmes. Ela ficou internada em estado grave até receber alta.

Pouco tempo depois, o rapaz esfaqueou o próprio pai. No entanto, a causa do crime não foi divulgada pela polícia.