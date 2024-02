Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) revelaram as 20 cidades brasileiras que mais esquentaram em 2023. Desse montante, 19 registraram maior anomalias de temperaturas são de Minas Gerais. O município mineiro de Turmalina lidera a lista, com registro de até 5,52ºC acima da média das máximas diárias. Em seguida, aparecem Botumirim e Capelinha.

A pesquisadora em secas e agrometeorologia, Ana Paula Cunha, explica que as informações do levantamento foram obtidas por satélite, combinado com dados de superfície. "Sobre a causa, durante anos de El Niño, as temperaturas globais tendem a ser mais quentes do que os anos neutros. E outro detalhe é que o ano de 2023, especialmente no 2º semestre, foi marcado por uma seca extrema em grande parte do Brasil, particularmente no Brasil Central e Norte", conta a especialista.

"A seca combinada com o calor extremos resulta em impactos mais intensos, sobretudo nos recursos hídricos e produção agrícola. No 2º semestre de 2023 vimos os impactos nos níveis dos principais rios da Amazônia. E agora no início do ano os impactos estão começando a aparecer na colheita de grãos", emenda Ana Paula.

Em 2023, os meses de novembro e dezembro foram mais quentes em praticamente todo o Brasil. "Há sim uma tendência de aquecimento. Ano após ano estamos batendo recorde em termos de temperatura", frisa a pesquisadora.

O Cemaden pontua que o estudo não foi realizado com os dados de estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já que foi feito para todo o Brasil. "O Inmet não possui estações com densidade suficiente para este tipo de estudo. Assim, os valores brutos podem divergir um pouco dos valores obtidos diretamente de estações. No entanto, as anomalias calculadas são mais precisas", diz o órgão.

Veja a lista de cidades:



Turmalina

Botumirim

Capelinha

Leme do Prado

Veredinha

José Gonçalves de Minas

Itamarandiba

Capitão Enéas

Riacho dos Machados

Angelândia

Serranópolis de Minas

Nova Porteirinha

Urandi

Janaúba

Porteirinha

Confins

São João da Ponte

Chapada do Norte

Francisco Sá

Verdelândia