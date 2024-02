Em trabalho conjunto entre a Polícia Civil de Minas Gerais e a do Distrito Federal, cinco pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, difusão do plantio de maconha e crimes ambientais foram presas em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

As prisões em flagrante são consequência da Operação Breeder. Também foram localizados quatro laboratórios de plantação de maconha com estufa. As equipes policiais apreenderam dois carros de luxo, uma motocicleta, armas de fogo e munições.

Foram cumpridos quatro mandados de prisão em diferentes Regiões Administrativas do Distrito Federal e oito mandados de busca e apreensão no DF e na cidade mineira. O trabalho tem apoio do Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf), dos Correios e da Polícia Civil da Bahia.

Levantamentos da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) da PCDF apontam que o grupo se especializou na produção de sementes de maconha de diferentes espécies, com distribuição para todo o país, com plataformas de venda on-line e a uso de redes sociais para a divulgação do empreendimento criminoso.

Descobriu-se também que o mercado ilícito era conduzido pelo grupo, que se especializou na difusão de milhares de sementes de cannabis para diferentes estados do país, usando grandes estruturas de plantio de maconha para a extração de sementes, algumas com grande teor de THC, em bancos de sementes chamados de 'breeders'.

A venda das sementes era feitaa a preços altos e aos milhares de grãos. Segundo a investigação, o empreendimento criminoso teve consequências também no meio ambiente, com a disseminação de espécies exóticas que podem comprometer o bioma e o agronegócio, além de desrespeitar regras legais que disciplinam a produção e distribuição de sementes.