Um incêndio em um carro no acostamento da MG-050, no Bairro Vianópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, complicou o trânsito na manhã desta quarta-feira (28/2).

O Corpo de Bombeiros foi acionado próximo ao Clube do Servidor para controlar o fogo que começou no motor do veículo.

A Polícia Militar está no local e controla o trânsito na região.

Ainda de acordo com os bombeiros, o incêndio começou devido a uma pane elétrica. Ninguém ficou ferido.