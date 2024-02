Um homem, de 18 anos, foi preso e uma adolescente, de 16, foi detida por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (28/2), na Avenida Amazonas, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes policiais estavam na altura do número 5.253 em uma blitz da Lei Seca quando um carro Fiat Uno, usado como carro de aplicativo, foi parado pelos militares.

Além do motorista, a polícia solicitou o desembarque do casal de passageiros. Durante a abordagem, os militares notaram que a adolescente estava assustada e olhando insistentemente para uma mochila dentro do veículo.

Questionada sobre o material dentro da bolsa, ela afirmou se tratar de um casaco. Dentro da mochila, a PM encontrou ao menos 1.026 pinos de cocaína.

O jovem afirmou não saber quem é o dono da droga e que iria apenas fazer o transporte da cocaína de Betim para BH. Ele contou que um transeunte deixou a sacola com ele e que ele iria deixá-la em um ponto de ônibus para que outra pessoa pegasse.

O casal foi detido. Além da droga, a polícia apreendeu dois aparelhos celulares e R$ 100 em dinheiro. O condutor do carro, contratado por um transporte de aplicativo, foi liberado.