Um homem de 38 anos teve a perna amputada por um trem em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ele andava nos trilhos da ferrovia, quando a locomotiva passou, na noite desta terça-feira (27/2).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou debaixo dos vagões, com diversos ferimentos e amputação de uma das pernas. Uma equipe do Samu ajudou no resgate, imobilizando e retirando o homem dos trilhos.

Ele foi encaminhado para o Hospital das Clínicas de Uberaba com vida e consciente, porém, apresentava hemorragia, desorientação e estado de choque.

LEIA MAIS: Idoso morre pisoteado por boi na fazenda do filho em Minas