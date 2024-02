Quatro homens foram presos nessa segunda-feira (26/2) durante operação de combate a crimes contra crianças e adolescentes em Belo Horizonte e Nova Lima, na Região Metropolitana. Dois deles já haviam sido condenados por estupro de vulnerável, um estava com mandado de prisão preventiva e outro foi detido em flagrante por descumprir mandado de medida protetiva.

Uma das prisões aconteceu no Bairro Vila São José, na Região Noroeste. Um homem de 37 anos foi condenado por estupro de vulnerável por abusar sexualmente da sobrinha em fevereiro de 2018, quando ela tinha 13 anos. A menina foi atacada enquanto dormia, ao ser deixada na casa dos tios pela mãe.

“A mãe da vítima teria ido ajudar a esposa do autor durante o trabalho de parto. A filha ficou sob os cuidados do tio, que fez uso de bebidas alcoólicas. A menina relata que acordou com a tia em cima dela, e ela sem as roupas. Ela não sabe precisar se houve a conjunção, mas pela idade e pela situação, o crime é configurado como estupro”, explicou Renata Ribeiro, responsável pela Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e Adolescente da Polícia Civil.

No Bairro Castelo, na Região da Pampulha, um homem também foi preso após ser condenado por estupro de vulnerável por abordar uma adolescente, expor sua genitália e se masturbar na frente dela. O crime aconteceu em 2020. Ele ainda teria tentado encostar na vítima, que fugiu antes da agressão. Mesmo assim, no entendimento da Justiça, expor menores de 14 anos à situação é considerado estupro de vulnerável.

Já na Grande BH, em Nova Lima, os policiais cumpriram mandado de prisão preventiva contra um suspeito de 52 anos de ter abusado sexualmente de três crianças em 2023, na Região do Barreiro, em BH. As vítimas seriam duas sobrinhas e uma vizinha. Ele estava foragido desde a época dos crimes.

Descumprimento de mandado

No Bairro Taquaril, na Região Leste de BH, um jovem de 22 anos foi preso em flagrante por descumprir uma medida protetiva contra a ex-namorada, de 17 anos. Ele foi detido quando os policiais foram até sua residência com um mandado de busca e apreensão para uma arma. A jovem estaria na residência após os dois reatarem o relacionamento. No entanto, mesmo que quisesse estar no local, a jovem não poderia, já que havia uma ordem de distanciamento.

“Isso é muito comum. Nós sabemos que quando tratamos de violência doméstica, existe um ciclo e que a mulher vive nele, sempre retornando com o relacionamento. E em que pese ela ter ido para a casa do autor por vontade própria, ainda assim existe o crime de descumprimento de medida protetiva. A gente tem o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça que, independente da mulher estar

coabitando com o autor, ainda existe o crime de descumprimento”, explicou a delegada Renata Ribeiro.