O homem que matou o vizinho Júlio Cesar Lorens Junior a facadas, no bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de BH, foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão. O julgamento terminou na noite desta terça-feira (27/2), em Belo Horizonte.

O crime ocorreu em maio de 2022. O jovem, que tinha 28 na época, era filho de um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Segundo o processo, o jovem estava doente, se recuperando de COVID-19, e o vizinho de cima, Luiz de Matos Pinto, de 70 anos, estava fazendo barulhos frequentes.

Ambos já tinham discutido em outras ocasiões, justamente, pela perturbação de sossego no prédio. No dia, a vítima foi até o apartamento com um spray de pimenta, devido ao histórico de agressividade de Luiz no condomínio. Ao abrir a porta, o idoso já estava em postura agressiva e segurando uma faca.

Nesse momento, Júlio disparou o spray de pimenta e saiu correndo. Ele, no entanto, foi perseguido e alcançado na escada, jogado no chão e esfaqueado pelo idoso. A vítima foi levada para o Hospital João XXIII e passou por cirurgia, mas não resistiu.

No julgamento desta terça, o promotor Carlos Eugênio Souto Maior Filizzola Junior defendeu que Luiz tem transtornos psiquiátricos e pediu a absolvição por inimputabilidade. A defesa afirmou que o autor não tem nenhum distúrbio mental.

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri considerou o homem culpado pelo crime de homicídio qualificado.