Uma reunião realizada nessa segunda-feira (26/2) entre as prefeituras de Belo Horizonte (PBH), Nova Lima e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) debateu soluções para os problemas no trânsito no Bairro Belvedere, região Centro-Sul da capital, e no Vila da Serra, em Nova Lima.

Reivindicação antiga dos moradores da região, as obras para melhorar o acesso aos bairros e também a saída são discutidas pelos executivos municipais já há alguns meses. Fontes ouvidas pela reportagem disseram que uma reunião realizada em janeiro deste ano “praticamente acertou” o projeto para as obras. Ainda não há prazo para início das ações e o projeto ainda não está concluído.

Na reunião, empreendedores da região apresentaram diversas propostas de intervenção. Uma delas foi a construção de uma alça na saída da MG-030, ligando-a à BR-356, entre o hotel Ceasar Business e a Leroy Merlin. Com isso, a expectativa é de que o fluxo nas avenidas Luiz Paulo Franco e Raja Gabaglia diminua, principalmente nos horários de pico.

Também estiveram presentes membros da PBH e o prefeito de Nova Lima, João Marcelo (Cidadania).

Leia mais: Em BH, parque estadual promove trilha noturna



As discussões entre as prefeituras e o MP começaram em 2021, com a instauração de um Grupo de Trabalho.

Além de soluções para a mobilidade urbana da região, o GT também discute questões como o não adensamento da região, proteção das áreas verdes, a construção do Parque Linear do Belvedere - que é um dos principais pedidos dos moradores do bairro - e o alinhamento entre prefeituras, Governo de Minas e Governo Federal.

"Particularmente, entendo que é uma obra estruturante fundamental para tirar um pouco do sofrimento das pessoas que trafegam diariamente na região. Mobilidade é vida! Existe a discussão em torno de uma obra viária, sim. Mas o projeto ainda não está fechado", disse procurador-geral do MPMG, Jarbas Soares.

As obras de mobilidade urbana na região são um pedido antigo dos moradores do Belvedere. Com o aumento da especulação imobiliária, principalmente no Vila da Serra, o fluxo de veículos cresceu, causando intensos congestionamentos em vários períodos do dia.

Em nota, a Prefeitura de Nova Lima informou que o Grupo de Trabalho estuda as soluções para os problemas apresentados na mobilidade urbana da região. “As medidas de engenharia ou infraestrutura são estudadas em conjunto por todos estes órgãos e a definição de quais serão executadas passam por uma avaliação metropolitana, dado o impacto em mais de uma cidade. Não se trata de uma definição isolada de apenas um dos órgãos envolvidos, mas sim de definição estratégica em conjunto”, disse em comunicado.