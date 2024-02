O Parque Estadual Serra Verde, localizado próximo à Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, irá realizar uma trilha guiada à noite nessa quinta-feira (29/2). Para participar dessa caminhada diferente e ter a oportunidade de observar a vida noturna no parque, os interessados devem realizar inscrição, que é gratuita.



A trilha noturna é uma das propostas do Parque Serra Verde na iniciativa ‘Trilhas Temáticas’, que surgiu em junho de 2014, segundo André Portugal, gerente do parque. “É uma modalidade para mostrar um pouco dos animais noturnos, conhecer eles, fazer uma caminhada diferente na temperatura e na luminosidade”, disse Portugal. Serão percorridas as principais trilhas do parque, totalizando aproximadamente três quilômetros.

As 'Trilhas Temáticas' acontecem mensalmente na sede do parque e são variadas. Explorar as árvores nativas da área, as nascentes e o solo são alguns exemplos das temáticas. A trilha noturna, que é a modalidade desta quinta-feira, costuma ser promovida uma vez por semestre.



A saída para a trilha guiada será às 18h, no Bairro Serra Verde. A indicação é chegar 15 minutos antes do horário previsto. O parque recomenda que os inscritos realizem a caminhada de calça comprida e calçado fechado adequado para a ocasião. É recomendado que os participantes levem lanterna, água, alimentos leves e repelentes de insetos. Animais de estimação não são permitidos.



A previsão de duração da trilha é de três horas. Segundo o gerente do parque, a atividade tem limite de 20 a 30 participantes, a depender da demanda. Não há restrição de idade, mas é preciso estar preparado para caminhar. Menores de idade só podem participar mediante a presença de acompanhante.



Inscrição



Para se inscrever, os interessados devem entrar em contato com o número (31) 98408-0474 ou enviando e-mail para peserraverde@meioambiente.mg.gov.br e informar nome, telefone, e-mail e cidade.

A sede do Parque Estadual Serra Verde fica na Rua da Cavalariça, 99, Bairro Serra Verde.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice