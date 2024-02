O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) requereu à Justiça, em caráter de urgência, a adoção do controle, monitoramento e redução do trânsito de veículos pesados e implementação efetiva do Plano de Mobilidade Urbana em Caeté, Região Central do estado. O requerimento do MPMG foi feito nessa segunda-feira (26/2) e na última sexta-feira (23), após o órgão realizar oitiva dos moradores do município, que manifestaram insegurança e medo por conta do trânsito pesado.



A liminar do MP também requer que o Plano de Mobilidade Urbana seja efetivamente implantado em seis meses, sendo comprovado mensalmente por meio de perícias técnicas em juízo. O objetivo é que as medidas adotadas por Caeté garantam a segurança dos condutores e pedestres, além da organização da circulação nas vias, que acarretaria na diminuição de congestionamentos, acidentes e destruição de vias.

O pedido liminar também requer que o município restrinja a circulação nos locais onde há impacto no patrimônio histórico-cultural.

Antes do requerimento do MPMG nesta semana, o órgão afirmou que realizou, no dia 21 de fevereiro, oitiva dos moradores de Caeté sobre o trânsito pesado no Centro da cidade. “Todos relataram insegurança e medo, principalmente, após o acidente entre ônibus e veículo pesado que causou a morte do motorista e deixou nove pessoas feridas”, afirmou o MPMG.



Acidentes na rodovia



No dia 19 de fevereiro, um acidente entre uma carreta e um ônibus na rodovia MG-435, que liga Caeté a BH, provocou a morte de um motorista da linha 4800 e deixou passageiros feridos. A batida aconteceu por volta de 5h40.

Em reportagem do Estado de Minas, foi registrado a consternação de uma moradora do município frente ao acidente. “Essa é uma pista muito estreita e, de um tempo para cá, aumentou demais o trânsito de carretas da mineração. A estrada não tem condições para isso”, disse Rosália Brum, de 45 anos.



Ônibus que liga Caeté a BH após colidir com carreta CBMMG/Divulgação

"Isso traz ainda mais preocupações para a gente, não só quando precisamos ir de ônibus para Caeté, mas também por causa dos escolares que levam nossos filhos. O meu, de 10 anos, passa todos os dias nessa estrada e a gente pega com Deus para não ter nenhum acidente, mas a preocupação só passa quando ele chega. Até o dia seguinte", relatou Rosália.



De acordo com o MPMG, em 4 de dezembro de 2023, também foi feito requerimento em Ação Civil Pública para o município de Caeté implementar o Plano de Mobilidade Urbana no prazo de seis meses.