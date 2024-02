O motorista do ônibus da linha 4800, que liga Caeté a BH, morreu nesta segunda-feira (19) depois de bater de frente com uma carreta, na MG-435, no Bairro Penha, em Caeté, sentido Belo Horizonte.

As informações iniciais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) era de que a vítima teria sido levada com vida para a Santa Casa de Caeté, mas a instituição confirmou que o motorista, de 32 anos, já deu entrada no hospital sem vida. O acidente aconteceu por volta das 5h30 e o coletivo ficou com a frente destruída.

Outras quatro pessoas também se feriram no acidente e foram encaminhadas para a Santa Casa de Caeté, mas não há informação sobre o estado de saúde delas.

As causas do acidente ainda serão investigadas. O desvio do trânsito na região é feito por Sabará. Agentes da Defesa Civil realizarão a limpeza da rodovia após a remoção dos veículos envolvidos.