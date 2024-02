Um acidente grave envolveu quatro veículos pesados -uma carreta, um caminhão e dois ônibus - na BR251, no município de Grão Mogol, no Norte de Minas.

A colisão ocorreu na tarde desse domingo (18/2), no KM 372, próximo ao distrito de Vale das Cancelas.

O caminhão seguia de São Paulo para Aracaju e o motorista, de 46 anos, ficou preso nas ferragens. Ele foi socorrido e conduzido pela equipe do SAMU até o Hospital Municipal de Salinas.

A carreta seguia de Pouso Alegre, no Sul do estado, para Jaboatão dos Guararapes (PE). O motorista foi avaliado pela equipe do SAMU, não teve ferimentos e acabou liberado no local.

Os dois ônibus seguiam de Botucatu (SP) para Abreu e Lima PE) e não transportavam passageiros. O motorista de um dos ônibus, de 43 anos, sofreu ferimentos e foi atendido pelo SAMU, também sendo levado para o Hospital Municipal de Salinas.

A Polícia Militar apoiou no isolamento do perímetro do acidente e no controle do tráfego de veículos. Durante o trabalho, a rodovia permaneceu interditada nos dois sentidos.

Sob coordenação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos foram removidos da pista de rolamento e a rodovia foi liberada nos dois sentidos.



Outro acidente entre ônibus e carreta

Na manhã desta segunda-feira (19), uma carreta e um ônibus coletivo da linha 4800, que liga Caeté a BH se envolveram em um grave acidente.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu por volta das 5h30 na MG-435, no bairro Penha em Caeté, sentido Belo Horizonte.

O coletivo ficou com a frente destruída na colisão. As informações iniciais da PMRv são de que quatro vítimas foram levadas para a Santa Casa de Caeté, porém não se sabe a situação de saúde delas.

O motorista do ônibus ficou preso às ferragens, mas os bombeiros desencarceraram a vítima e o Samu o levou em estado grave para o hospital da cidade.