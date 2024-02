A Polícia Militar de Meio Ambiente prendeu oito garimpeiros nessa segunda-feira (26/2) por extração de quartzo na zona rural de Arcos, no Centro-Oeste de Minas. Os profissionais, localizados no norte do estado, foram detidos em flagrante durante a operação 'Mineração'. A polícia também conseguiu prender o agenciador e aplicou uma multa de R$ 633 mil.



Os militares chegaram ao local após denúncia da prática ilegal de mineração. Lá, encontraram os garimpeiros realizando a extração com picaretas, pás e outras ferramentas.

Os garimpeiros tentaram fugir, mas os policiais conseguiram deter sete suspeitos. Com eles, a polícia encontrou os equipamentos para escavação, além de sacos plásticos contendo de quartzo extraído ilegalmente.Durante a busca na área percorrida pelos garimpeiros, os agentes ainda apreenderam maconha e duas motocicletas que eram utilizadas para o transporte dos minerais.De acordo com a polícia, o agenciador foi identificado e preso em um quarto de hotel, onde também foram encontradas mais pedras de quartzo.Ao todo, oito pessoas foram presas, 66 ferramentas foram apreendidas, quatro sacos de fios de nylon contendo pedras de quartzo, sete aparelhos de telefone, além de uma bucha de maconha.