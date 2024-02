Pela primeira vez, robôs descritos como ‘concierge’ e ‘garçom’ chegam ao Brasil. As tecnologias criadas nos EUA e Ásia e trazidas pela empresa brasileira Quality Systems, de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, responsável por atuar com softwares de gestão e soluções empresariais, serão distribuídas no território em parceria com a Keenon, maior fabricante do mundo neste segmento. A novidade deve ser utilizada especialmente para atuar nos ramos hoteleiro e gastronômico.

Desde modelos mais simples, como ‘robô guia’, até equipamentos capazes de atender hóspedes, entregar refeições e pegar o elevador sozinhos já estão disponíveis no mercado brasileiro. Dentre as capacidades da tecnologia estão: se conectar ao sistema do elevador por WI-FI, circular de maneira autônoma pelos ambientes do hotel, prestar serviços de quarto, entregar refeições e carregar até quatro bandejas de 10 quilos de forma simultânea.

Além disso, o ‘robô guia’ pode exibir anúncios em mercados e shoppings, e interagir com os clientes. A ferramenta custa a partir de R$100 mil e pode chegar até R$500 mil, dependendo do modelo escolhido e das configurações.

“É uma grande oportunidade para Minas, além de ser o primeiro lugar a receber a tecnologia. Esses robôs vão trazer uma melhoria no serviço e no atendimento, principalmente, em relação à praticidade”, destaca um dos sócios da Quality Systems, Marco Abreu. Ele relembra ainda que o trabalho de trazer o equipamento para o país durou cerca de um ano.

Os robôs já são muito utilizados no exterior e além de serem um atrativo para o estabelecimento, tem o objetivo de aliviar a carga de trabalho da equipe humana para serviços mais complexos.

Marco Abreu explica que os funcionários locais precisam de um treinamento simples para se habituar ao novo programa, e em caso de manutenção, os recursos são oferecidos pela empresa. “O robô é muito tecnológico e faz tudo sozinho. Ele faz a leitura dos andares do elevador e calcula a metragem de espaço para circular em corredores”.

Os modelos

O modelo ‘concierge’ (W3) tem cerca de um metro de altura. Sua estrutura conta com sistema inteligente para evitar obstáculos, espaço de armazenamento ventilado para conservar os alimentos quentes ou gelados e sistema de autorrecarga. Uma tela touchscreen, semelhante a um tablet, fica situada na cabeça e é capaz de fornecer mapas e outras informações aos hóspedes. A duração da bateria é de 15 a 18 horas e o robô permite interações humanas, por voz, vídeos e aplicativos.

Já o robô ‘garçom’ (T5) é utilizado, principalmente, em restaurantes e praças de alimentação de shoppings. Ele é capaz de recepcionar os clientes e conduzi-los até suas mesas, entregar comidas e bebidas, além de levar os pratos sujos para a cozinha. Os serviços desta unidade podem durar entre 12 a 15 horas.

Sobre a Quality Systems

Criada em 1990 e situada na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a Quality Systems destaca-se no cenário nacional em relação ao desenvolvimento de softwares de gestão e soluções empresariais. A empresa que introduziu sistemas de biometria no Brasil, na década de 90, expandiu seus trabalhos até os Estados Unidos, inaugurando uma filial em Austin, Texas, que está emergindo como a nova zona do "vale do silício".

O processo de internacionalização resultou na formação da vertente mais avançada da empresa, batizada de Quality Tech, que, além de abranger a área de robótica, está direcionando investimentos em soluções por Inteligência Artificial.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice