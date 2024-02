Um idoso de 88 anos morreu pisoteado por um boi em uma propriedade localizada na zona rural de São João Nepomuceno, na Zona da Mata Mineira.

O caso ocorreu na noite deste domingo (25/2). De acordo com informações do Samu, o idoso estava na propriedade que pertence ao filho dele, quando resolveu entrar no curral.



Quando a porteira foi aberta, o animal se assustou e correu em direção ao idoso, que não conseguiu fugir. O homem foi pisoteado pelo animal.

Leia também: Bebê nasce em ambulância do Samu a caminho do hospital



O idoso conseguiu ser atendido pelo Samu, que constatou lesão grave no abdômen e fêmur quebrado. A vítima foi levada para o hospital de São João Nepomuceno e logo depois transferida para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Juiz de Fora.



Contudo, o idoso morreu no começo da tarde desta segunda o idoso morreu.





Boi fica preso em piscina



Outra ocorrência envolvendo um boi foi registrada nesse fim de semana em Juiz de Fora. O animal caiu em uma piscina localizada em uma casa que está sendo construída no bairro Jardim Lermitage.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o animal do local. E foi trabalhoso concluir o serviço. “Depois de avaliar a situação e tentativas criativas, nossa equipe conseguiu sucesso. Utilizando portões antigos e madeiras encontradas na obra, improvisaram uma rampa para resgatar o animal da água”, informou a corporação.



Leia também: Vacina contra dengue: recém-vacinados contra outra doença podem receber imunizante?



O boi não sofreu ferimentos. O dono do animal não foi localizado, por isso, o animal foi solto em um pasto próximo do local em que foi resgatado. A suspeita é que ele tenha quebrado a cerca que protege a construção e caído na piscina. Segundo os Bombeiros, o dono do imóvel foi orientado a reforçar a proteção para que outros acidentes não ocorram.