Uma bebê duplamente apressada nasceu numa ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) neste fim de semana, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, antes de completar os nove meses de gestação. Mãe e filha passam bem, apesar da gravidez de risco.



No domingo (25/2), o serviço foi acionado no bairro Coração Eucarístico para ajudar uma mulher de 27 anos em trabalho de parto. A gestante informou que a bolsa havia estourado e ela perdia líquido.



Ela ainda disse que a gravidez era delicada por problemas de saúde relatados no acompanhamento pré-natal.

Leia também: Briga por herança: homem mata sobrinha deficiente e esfaqueia idoso



Atendida e colocada na ambulância, a grávida seria encaminhada para o parto no Hospital Regional de Patos de Minas. Contudo, antes mesmo de o trajeto de 15 minutos ser concluído, as contrações aumentaram e foram fortes o bastante para que parto acontecesse no veículo do Samu.



A gravidez era de oito meses e o nascimento, ainda que inesperado naquelas condições, aconteceu sem grandes problemas.

Leia também: Dengue: BH ganha nova unidade de hidratação exclusiva para crianças



Após o parto, elas terminaram o trajeto junto aos profissionais do Samu e foram recebidas na unidade de saúde.