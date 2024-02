Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta terça-feira (27/2) suspeito de estuprar uma mulher, de 26, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu em 9 de janeiro deste ano, no Bairro Nova Baden.

Imagens de câmeras de segurança levantadas pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) foram apresentadas à mãe do jovem, que o reconheceu na gravação registrada em vídeo.

Segundo apurou a PCMG, no dia do crime a vítima foi abordada no momento em que desembarcava de um ônibus do transporte coletivo. Ela estava a caminho de casa, quando o homem, simulando portar uma faca, a levou a uma região isolada, onde ocorreu o estupro.



“Trata-se de uma mulher trabalhadora, que infelizmente já foi vítima desse mesmo crime anteriormente. Sob forte ameaça, ela não pôde, naquele momento, identificar o suspeito, mas o identificou formalmente após a Polícia Civil reunir elementos de provas contundentes”, diz o chefe do 2º Departamento de Polícia Civil em Contagem, delegado-geral Reinaldo Felício Lima.

Após o estupro, o investigado levou o celular da vítima e o vendeu em um ponto de drogas, seguindo depois para a comemoração do aniversário dele, recém-completado um dia antes ao crime, segundo informações da delegada do caso, Carla Lima.



“Localizamos o celular da vítima com o receptador, o qual identificou o suspeito. Então, representamos por mandados de busca e apreensão para a residência dele. Lá, a mãe do investigado, inclusive, confirmou que se tratava do filho nas imagens obtidas (pela polícia) e que ele estaria vestindo roupas do irmão”, detalha Lima.

Com extensa ficha criminal por tráfico de drogas, o suspeito, que também tem passagens por crimes patrimoniais, ainda foi reconhecido pela vítima como “um vizinho de fundos” que teve há três anos. À época, ele utilizava a passagem da casa da mulher para fugir da polícia e, algumas vezes, chegou a invadir a residência dela para cometer furtos, acrescenta a delegada.



Em uma das ocasiões, a vítima pediu aos pais do suspeito para que ele parasse com os atos criminosos, gerando posteriormente uma discussão em que o investigado chegou a ameaçar de morte o irmão da mulher. Depois do conflito, a família se mudou e não teve mais contato com o homem. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.