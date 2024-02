Em funcionamento desde 1974, a Ceasa Minas (Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A), localizada em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, comemora 50 anos nesta quarta-feira (28/2). O cinquentenário vai homenagear o ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli, em uma solenidade às 10h, na central de Contagem.

O centro de abastecimento do estado ocupa o terceiro lugar no ranking nacional de vendas de hortifrutigranjeiros. “É uma alegria muito grande comemorar meio século. Sentimos mais alegria ainda, quando olhamos o impacto do nosso trabalho na mesa das famílias e a movimentação nos diversos setores econômicos do estado”, expressa o presidente da Ceasa Minas, Luciano Oliveira.

Ele também explica que a escolha de homenagear o Alysson Paolinelli foi motivada pela referência no agronegócio do Brasil. Além disso, o ex-ministro foi um dos idealizadores e fundadores da Ceasa no país. Durante o evento será realizada a entrega da medalha criada para a ocasião, a Comenda Cinquentenária Dr. Alysson Paolinelli.

Ceasa em Minas

O espaço, que inicialmente tinha apenas 20 pavilhões, atualmente gera cerca de 20 mil empregos diretos. Os 43 pavilhões, distribuídos no espaço de um milhão de metros quadrados, reúnem 430 lojas e possuem quase 24 mil produtores rurais ativos e cadastrados.

Por meio do Mercado Livre do Produtor (MLP), os pequenos agricultores têm a oportunidade de comercializar suas mercadorias diretamente com o consumidor. Além disso, a Ceasa funciona como atacado e varejo, ou seja, realiza tanto venda de grandes quantidades de mercadorias para revendedores como de pequenas quantidades para o consumidor final. “Qualquer pessoa pode vir e encontrar alimentos produtos de boa qualidade, com preços abaixo do mercado”, destaca o presidente.

A Ceasa Minas funciona de domingo a domingo, 18 horas por dia. “As vendas começam às 2h da manhã e terminam às 18h”. Os dias mais intensos são as segundas, quartas e sextas-feiras. Neste período, Luciano conta que, em média, 70 mil pessoas e 40 mil carros frequentam o local.

Movimentação econômica

Nestes 50 anos, o local movimenta a economia e exerce grande influência na nutrição dos mineiros, já que em todo país possuem 2 mil municípios fornecedores e 880 cidades compradoras. Segundo o presidente, mais de 12 milhões de pessoas são alimentadas pelos produtos que saem diretamente das centrais.

Leia também: Em BH, parque estadual promove trilha noturna

Em 2023, a Ceasa Minas comercializou 2.338.000 de toneladas de produtos, sendo que, desse número, quase duas toneladas foram de Contagem, na Grande BH.

Para o futuro, Luciano Oliveira ressalta a intenção de aproximar o mercado consumidor do mercado produtor, garantindo qualidade e custo menor aos produtos.

Políticas públicas

Hoje a Ceasa está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e possui um programa para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social e pequenos agricultores.

O Prodal é um banco de alimentos mantido por lojistas e agricultores, que doam mercadorias com menor valor comercial, mas que mantêm valor nutricional. “Os alimentos são higienizados e doados para 121 entidades, como creches e asilos, beneficiando cerca de 20 mil pessoas por semana”, afirma o presidente.

O banco de alimentos funciona diariamente e, para participar, a entidade deve fazer a inscrição, certificando a finalidade. Após o cadastro, a instituição recebe as doações três vezes por semana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice