A Polícia Civil informou nesta terça-feira (27/2) que um homem de 43 anos, apontado como chefe de uma organização criminosa em Viçosa, na região do Bairro Bom Jesus, na Zona da Mata mineira, foi preso em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no último sábado (24/2).



Segundo a polícia, ele possuía quatro mandados de prisão por crimes de homicídio e tráfico, além das atividades à frente do grupo criminoso. A polícia não deu informações sobre as atividades da quadrilha.

O suspeito foi localizado em um imóvel no Bairro Ponta Negra, em Maricá, e encaminhado a um sistema prisional no Estado do Rio de Janeiro não especificado.

